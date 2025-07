Taubaté: Procon aponta variação de quase 100% em preço de itens

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Produtos

Entre os produtos com maiores variações de preço, destacam-se: frango congelado, com diferença de 99,50%, oscilando entre R$ 7,97 e R$ 15,90 por quilo; margarina com sal, que chegou a variar 98,83%, de R$ 5,98 a R$ 11,89; tomate, com diferença de 81,97%, custando entre R$ 5,99 e R$ 10,90 o quilo; e café tradicional, cuja variação foi de 44,48%, saindo de R$ 26,98 até R$ 38,98 a embalagem de 500g. O levantamento também mostrou que o feijão carioquinha pode ser encontrado por até 34,61% mais caro, dependendo da marca.

Consumidores

A pesquisa pode ser conferida aqui. "A iniciativa do Procon visa oferecer ao consumidor informações atualizadas e relevantes para auxiliar nas decisões de compra e no planejamento do orçamento familiar. A pesquisa tem caráter orientativo, e os preços registrados refletem a realidade do dia da coleta, sem considerar promoções ou descontos vinculados a aplicativos ou programas de fidelidade", afirmou a Prefeitura.