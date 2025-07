Taubaté: ex-vereador Salvador Augusto de Jesus morre aos 70 anos

Luto

Morreu nesse fim de semana o ex-vereador de Taubaté Salvador Augusto de Jesus, aos 70 anos, em decorrência de uma insuficiência cardíaca.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Trajetória

Natural de Cunha, Salvador trabalhou como metalúrgico e operador de máquinas nas empresas Volkswagen e Ford, além de ter sido assessor parlamentar na Câmara de Taubaté.