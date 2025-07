‘Vou te amar eternamente’: mãe se despede do estudante Matheus

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo do universitário foi velado e sepultado no Cemitério Parque das Paineiras, na manhã de domingo, no bairro Flor do Vale, em Taubaté.

Nas redes sociais, a mãe do estudante, Vanessa Cembranelli, declarou seu amor pelo filho: "Vou te amar eternamente", escreveu ela em um comentário.

Vanessa também publicou uma nota de agradecimento: "A partida de Matheus me deixou profundamente abalada. Ainda estou digerindo essa dor imensa, mas não poderia deixar de agrader por tanto carinho".