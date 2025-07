Motorista bate carreta após nude da ex: ‘Olha o que você perdeu’

Um acidente curioso foi registrado na BR-364, nas proximidades de Jataí (GO), quando um caminhoneiro de 42 anos, identificado apenas como “Paulão da Boiadeira”, perdeu o controle da carreta após receber uma mensagem inesperada da ex-namorada.

Segundo o próprio Paulão, ele estava tocando viagem quando chegou a notificação no WhatsApp. Ao abrir, deparou-se com uma foto ousada da ex, acompanhada da legenda: “Só pra lembrar o que você perdeu”.