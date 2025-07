Novo Shibata em Taubaté gera expectativa para inauguração

Taubaté se prepara para receber mais uma unidade do Shibata Supermercados, agora na estrada velha Taubaté-Tremembé, nas proximidades do Posto Sete Estrelas, entre os bairros Jardim Califórnia e Vila São Geraldo. A nova loja ainda não tem data oficial de inauguração, mas a movimentação no local e a divulgação de vagas de emprego já geram grande expectativa entre os moradores.

O grupo disponibilizou mais de 80 vagas de trabalho na cidade, distribuídas as unidades na cidade. Os postos de trabalho abrangem diferentes áreas, incluindo açougue, padaria, frios, hortifrúti (FLV), empacotador, reposição, segurança, operador de caixa, limpeza, rotisseria, depósito, além de funções administrativas e de liderança.