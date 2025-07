Supercarro híbrido da Ferrari é flagrado nas ruas de São José

Uma Ferrari SF90 Stradale foi flagrada nas ruas de São José dos Campos e chamou a atenção de internautas. Trata-se de um supercarro híbrido plug-in com motor V8 biturbo de 4.0 litros e três motores elétricos, entregando 1.000 cv de potência combinada. O veículo acelera de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 340 km/h.

É o primeiro Ferrari de produção em série com tração nas quatro rodas e também o primeiro híbrido plug-in da marca. De acordo com a página Top Cars Valley, o veículo não é de São José dos Campos e estava de passagem pela cidade.