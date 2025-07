Jacareí manifesta interesse em sediar nova fábrica da Coca-Cola

O município de Jacareí pode estar no caminho para receber uma nova unidade da Coca-Cola. A possibilidade foi discutida em uma reunião estratégica entre o prefeito Celso Florêncio e representantes do Sindicato da Alimentação de São José dos Campos e Região, realizada nesta semana.

Durante o encontro, foi encaminhado um ofício oficial manifestando o interesse do município em receber uma planta da Coca-Cola Company. Segundo o prefeito, Jacareí reúne todas as condições necessárias para abrigar uma operação desse porte: água de excelente qualidade, localização estratégica, infraestrutura adequada, mão de obra qualificada e uma gestão pública comprometida com o desenvolvimento sustentável e a geração de empregos.