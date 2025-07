Arraiá da Farma Conde Arena acontece em julho com entrada franca

São José dos Campos recebe em julho o primeiro Arraiá da Arena, que acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de julho, no estacionamento da Farma Conde Arena, na região oeste da cidade.

Com entrada gratuita, o evento terá três noites de música, comidas típicas e brincadeiras tradicionais. O Arraiá da Arena traz uma programação musical especial (veja abaixo), além de barracas gastronômicas e um espaço especial para as crianças.