Mãe e filho são encontrados sem vida em casa; suspeita de fome

Uma mãe e seu filho foram encontrados mortos dentro de casa na última quarta-feira (9). A principal suspeita, segundo informações preliminares, é que ambos tenham morrido por inanição. O caso levanta questionamentos sobre a atuação da rede de assistência social.

A tragédia ocorreu em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. Os corpos foram encontrados em estado de fragilidade extrema, o que reforça a hipótese de desnutrição como causa das mortes. A Polícia Civil investiga o caso e aguarda os laudos periciais para confirmação.