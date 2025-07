Cantautoras do Vale e rapper Meire D’Origem apresentam repertório

Com o show “Espelho”, a coletiva de compositoras Cantautoras do Vale, junto à convidada Meire D’Origem, promovem passeios ao público ainda mais agradáveis na Mantiqueira e em meio à natureza com novo repertório escrito, tocado e cantado por elas em dois shows gratuitos no fim de semana: nesta sexta (18), às 20h, no coreto da praça Cônego Manzi, no clima de montanha de São Francisco Xavier; e neste domingo (20), às 10h30, no bambuzal do parque Vicentina Aranha, no centro de São José. Domingo, com Libras e audiodescrição.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Formada pelas artistas musicais Cinthia Jardim, Ligia Kamada, Maysa Ohashi e Julie Ramos, a iniciativa, que visa fortalecer a cena autoral feminina independente do Vale e incentivar redes de apoio entre mulheres, convidou para esta edição a potência do hip-hop local Meire D’Origem para uma experiência imersiva em busca de novos sons. O resultado são cinco músicas inéditas, compostas em colaboração e que, desta vez, elas mesmas tocarão no palco, além de uma releitura do hit “O RAP É Meu Divã”, canção de trabalho da rapper (com clipe gravado com a lenda Rappin’Hood já disponível no YouTube). O musical “Reverbera”, marca registrada do quarteto, será tocado com a novidade de uma versão atualizada do hino “Solo da Igualdade”.