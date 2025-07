Sobre mães e filhos

Para inspirar crianças e famílias a valorizarem as experiências e os momentos especiais — e não apenas o acúmulo de bens materiais —, a escritora e jornalista Geovanna Tominaga apresenta “Flint, o pássaro que tinha muitas coisas”, que será lançado no Vale do Paraíba neste domingo, 20 de julho, na Livraria Leitura de São José dos Campos, sua cidade natal. O evento contará com a presença da jornalista Michelle Sampaio para um bate-papo sobre maternidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Publicado pela Ciranda na Escola e ilustrado por Bruna Assis Brasil, o livro convida à reflexão sobre a incessante busca por completude e revela que as verdadeiras riquezas vão muito além dos objetos. Especialista em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil, a autora apresenta um colecionador de coisas incríveis que, além de acumular muitos objetos, gosta de admirar e exibir suas preciosidades. O pequeno pássaro não mede esforços para trazer cada vez mais “riquezas” para o ninho, mas, mesmo cercado por tudo o que valoriza, sente um vazio no coração. Flint até tenta falar sobre seus tesouros com as aves que param para beber água em sua fonte de madrepérola; no entanto, nenhuma delas parece interessada. Todas almejam chegar à Grande Árvore — um lugar que o passarinho acumulador ainda não conhece.