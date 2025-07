Teatro Colinas recebe tributo a Elton John e programação especial

Um musical cantado ao vivo, com cenários e figurinos deslumbrantes. Na peça, Bela é moradora de uma pequena aldeia francesa. Quando seu pai é capturado pela Fera, a moça decide entregar sua vida ao estranho em troca da liberdade do idoso. Presa no castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que a Fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana.

“O Fantástico Mistério de Feiurinha”

Em cartaz nos dias 15, 22 e 29 de julho

Ingressos: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

Link: https://www.teatrocolinas.com.br/detalhe/o-fantastico-misterio-de-feiurinha

Inspirado na obra de Pedro Bandeira, um dos mais renomados autores da literatura infanto juvenil brasileira, “O Fantástico Mistério de Feiurinha” conta a história de um misterioso desaparecimento de Feiurinha, uma princesa pouco conhecida, cujo risco de ser esquecida ameaça apagar sua existência do reino dos contos de fadas. Preocupadas com o que isso pode significar para o mundo mágico e para a memória coletiva, as princesas dos contos mais famosos decidem unir forças para resgatar Feiurinha antes que ela desapareça para sempre.