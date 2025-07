Adeus, Antônio: jovem não ouviu trem e morreu atropelado no Vale

“Sei que foi uma infelicidade muito grande o que aconteceu com ele. Não sei se ele estava de fone de ouvido, são especulações. Mas ele estava atravessando e não ouviu o trem passar. O maquinista buzinou, então para ele não ter ouvido, a gente supõe que ele estava com fone de ouvido”, disse Marco Antônio Pilar, tio do adolescente.

“Era um menino muito tranquilo, superinteligente, do bem. A última vez que tive a oportunidade de estar com ele foi no aniversário dele, há dois meses. Ele me abraçou. Era um excelente menino. Vai deixar um vazio na gente”, completou o tio.

A MRS Logística, empresa responsável pela administração da linha férrea, informou que o adolescente andava de bicicleta e, “mesmo observando a aproximação do trem, tentou atravessar na frente da composição”. Não há confirmação de que o jovem avistou o veículo.