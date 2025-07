GCM: STF libera lei de São José que fixa idade máxima em concurso

O STF (Supremo Tribunal Federal) aceitou recurso da Prefeitura de São José dos Campos contra a decisão do Tribunal de Justiça que havia considerado inconstitucional o trecho da legislação municipal que fixa idade máxima de 30 anos para ingresso na GCM (Guarda Civil Municipal).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O julgamento foi concluído pela 1ª Turma do STF em 30 de junho, mas a decisão foi publicada no diário oficial nessa sexta-feira (18). Dos cinco ministros, três votaram a favor do recurso (Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Flávio Dino) e dois votaram contra (Luiz Fux e Cármen Lúcia).