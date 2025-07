A cidade que foi minha e que hoje, de concreto, não é mais

A pé, percorro as ruas da cidade que foi minha, mas que hoje, de concreto, não é mais.

Pé ante pé, por seus gastos ladrilhos quadriculados, redescubro a minha Taubaté natal, caminho pela face oculta da rua.

No compasso, cada passo rascunha uma esquina do tempo. Tenho um pé no pretérito e outro no presente.