Vendas e locações de imóveis caem no Vale em junho, aponta Creci

Pesquisa sobre o mercado imobiliário no Vale do Paraíba aponta queda de 34,82% nas vendas e redução de 44% no volume de novos contratos de locação assinados em junho, na comparação com os números de maio de 2025.

Os dados são de estudo do Creci-SP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo). Segundo o órgão, foram consultadas 109 imobiliárias em 18 cidades da região, incluindo São José dos Campos, Taubaté e Jacareí.