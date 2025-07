Homem é baleado pelas costas em tentativa de homicídio no Vale

A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio registrada na noite de quinta-feira (17) no bairro Solorrico, em Pindamonhangaba. Um homem de 28 anos foi baleado pelas costas enquanto estava na rua com amigos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta, que se aproximaram da vítima na rua Irene de Oliveira e efetuaram dois disparos de arma de fogo. Um dos tiros atingiu a região torácica, e o outro causou ferimento de raspão no pescoço.