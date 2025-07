Trama que levou à morte de Camile em SJC teve outros 3 homicídios

Flávio Diório da Silva, irmão de Pedro, não aceitou a situação e decidiu ir com o irmão até o condomínio conversar com Piu, tentando apaziguar a discórdia. Eles foram baleados no local e fugiram.

Após a escaramuça, bandidos da área ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital) organizaram um “sumário” para discutir a questão entre Piu e Flávio. Nesse “julgamento”, ficou decidido que os irmãos estavam proibidos de frequentar aquela região. Mas a “diplomacia” do crime não funcionou.

Emboscada.

Na noite de 25 de março de 2023, Flávio se deparou com o carro do desafeto Piu estacionado próximo de uma casa noturna no Jardim Aquarius, na zona oeste de São José. Ele resolveu colocar fogo no veículo.