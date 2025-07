São José Futsal recebe o Foz e tenta a recuperação na LNF

O São José Futsal recebe o Foz Cataratas na manhã deste sábado (19), a partir das 11h, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

E, neste jogo, o time da região tenta uma reação imediata, já que perdeu por 2 a 0 para o Umuarama na rodada passada, no interior do Paraná, o que freou a reação do time no torneio nacional.