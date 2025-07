Três gerações controlam Jogo do Bicho em Ubatuba, diz site

O assassinato de Klaus Viana Munch, conhecido como "Pepão", de 64 anos, ocorrido no último dia 3 de julho, em Ubatuba, no Litoral Norte, escancarou a rivalidade entre dois núcleos familiares envolvidos há décadas com a exploração do jogo do bicho na cidade. A vítima foi executada com pelo menos cinco tiros pelas costas ao entrar em uma galeria comercial na avenida Leogildo Dias Vieira, no bairro Itaguá.

Segundo revelado pelo Metrópoles, o endereço onde o crime ocorreu abriga a sede de uma empresa apontada pela polícia como fachada para lavagem de dinheiro oriundo dos jogos ilegais operados por Klaus e sua sócia, Lucile Andrade Nascimento Couto, de 51 anos. Lucile, segundo as investigações, teria encomendado a morte do parceiro de negócios por aproximadamente R$ 30 mil.