Investigado por estelionato, casal é preso por fraude na região

Segundo a polícia, o casal – homem de 45 anos e mulher de 36 anos – foi preso em flagrante na Auto Escola Indaiá, de propriedade do casal, instalada dentro de um posto de gasolina no centro de Caraguatatuba.

A polícia informou que o casal também é proprietário do Colégio Gemini e que está envolvido em “investigação de estelionato, em que mais de 30 pais de crianças acusam o casal de estelionato”.

“Os alunos foram rematriculados no início do ano, mas o colégio foi fechado sem autorização do órgão competente (Diretoria de Ensino de Caraguatatuba) e não houve devolução do dinheiro aos pais na época”, informou a polícia.

Operação.