Baleia é resgatada pela 2ª vez em Ubatuba após enrosco em rede

Uma baleia-jubarte foi resgatada pela segunda vez após ficar presa em uma rede de pesca nas proximidades da Praia de Itamambuca, em Ubatuba. A ocorrência foi registrada na manhã de quarta-feira (17), quando a equipe de desenredamento do Instituto Argonauta foi acionada por volta das 9h40.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os profissionais chegaram rapidamente ao local e iniciaram os procedimentos de abordagem. A equipe, formada pelos biólogos Beto Chagas, Danilo Camba, Carlos Vinicius Sarde e Felipe Domingos, identificou que se tratava do mesmo animal resgatado anteriormente, em uma operação realizada no dia 30 de junho.