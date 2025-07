Aglomeração e desordem geram insegurança no centro de Ubatuba

Moradores e comerciantes da região central de Ubatuba têm enfrentado constantes transtornos causados por aglomerações e tumultos em frente a uma adega localizada na Rua Salvador Correia, uma travessa da movimentada Avenida Professor Thomaz Galhardo. Os problemas se intensificam principalmente nos finais de semana, com episódios recorrentes de algazarra, consumo excessivo de álcool, brigas e até vandalismo.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram cenas de desordem e a necessidade frequente da presença da Polícia Militar para conter os excessos. Em um dos registros mais recentes, é possível ver agentes tentando dispersar a multidão e conter participantes visivelmente alterados, inclusive nas proximidades da Santa Casa de Ubatuba.