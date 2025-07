Qual a previsão do tempo para Campos no fim de semana? Confira

Em São José dos Campos , tanto o sábado (19) quanto o domingo (20) devem ter sol com muitas nuvens ao longo do dia e períodos de céu nublado. A mínima será de 10°C e a máxima de 21°C em ambos os dias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O fim de semana será marcado por tempo firme e variação de nuvens em boa parte das cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, segundo dados do Climatempo. As temperaturas continuam amenas, com manhãs frias e tardes mais agradáveis, mas sem previsão de chuva.

Já em Taubaté, o cenário é semelhante: sol entre nuvens durante o fim de semana, sem risco de chuva. As temperaturas variam entre 11°C e 22°C no sábado, e entre 11°C e 23°C no domingo.

Guaratinguetá também terá um fim de semana com sol e muitas nuvens, mas tempo estável. No sábado, os termômetros oscilam entre 11°C e 22°C; no domingo, a mínima sobe para 12°C e a máxima para 23°C.

No Litoral Norte, Caraguatatuba terá sol com algumas nuvens e céu mais carregado à noite, mas sem previsão de chuva. A mínima será de 13°C e a máxima de 20°C tanto no sábado quanto no domingo.