Cozinhou corpo do amigo e bateu no liquidificador

Bruno Guimarães da Cunha Chagas, de 33 anos, foi preso em flagrante na quarta-feira (16), acusado de assassinar, esquartejar e tentar esconder o corpo de Thiago Lourenço Morgado, de 35 anos, com quem dividia a residência e o local de trabalho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu no Morro de São Carlos, na região central do Rio de Janeiro. Os dois homens moravam juntos e eram colegas em uma padaria da região. Thiago desapareceu no domingo (13), e familiares, preocupados com a falta de notícias, acionaram a polícia.