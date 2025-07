São José perde e Ourinhos empata a série em 1 a 1 na LBF

Como as joseenses ganharam o primeiro jogo em casa por 80 a 67, no final de semana, a série fica empata em 1 a 1. E os times voltam a jogar em Ourinhos no sábado (19), às 19h30, no terceiro e último confronto.

No primeiro quarto, o São José teve muitas dificuldades, já que o Ourinhos começou com muita força e abrindo vantagem no placar. Contudo, as joseenses conseguiram reagir, viraram o placar e fecharam o período com cinco pontos de frente: 15 a 10.

Mas, as joseenses caíram de produção e, no segundo quarto, o Ourinhos dominou, fechou em 20 a 9 e foi para o intervalo com placar de 30 a 24, seis pontos de frente.

Após o intervalo, o São José continuou errando muito e viu as duas da casa ampliarem ainda mais o placar. E, com 16 a 15, o Ourinhos fez 46 a 39, sete pontos a mais que o São José.