Polícia prende 11 mil no Vale em um ano; daria para lotar 20 CDPs

As forças de segurança pública prenderam 11.205 suspeitos na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte), região mais violenta de São Paulo, ao longo de um ano, de acordo com dados oficiais da SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado.

É mais do que a população de 17 das 39 cidades do Vale.

