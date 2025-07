'Meu paizinho descansou': o adeus ao seu José no Vale

José Aparecido de Siqueira, 91 anos, morreu em Jacareí nesta última quarta-feira (16). E a cerimônia de despedida aconteceu na manhã desta quinta, no Crematório Campo das Oliveiras.

Nas redes sociais, parentes e amigos lamentaram o falecimento de seu José. Fabiano Dias destacou a importância dele pela família. "Descansa em paz meu pai avô só gratidão por tudo que fez por nós te amamos", escreveu nas redes sociais.