ATENÇÃO: Casal de matadores executa jovem a tiros no Vale

Um jovem de 26 anos foi executado com vários tiros por um casal em moto, em Pindamonhangaba, na manhã de quarta-feira (17). A vítima levou tiros na cabeça enquanto aguardava caminhões de carga em frente a um galpão localizado na avenida Geraldo José Rodrigues Alckmin, área rural da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem estava na via pública por volta das 7h da manhã, junto de outras pessoas, quando um casal em uma motocicleta se aproximou do local.