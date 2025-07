Mais de 200 mil pessoas devem passar pela Jacareí Expo Agro

“Esta edição tem nos surpreendido antes mesmo de começar. E nossas expectativas ainda estão altas para duas semanas de programação. Serão shows com cantores renomados e muita tradição com os rodeios. Quem vier, não vai se arrepender. Mais de 200 mil pessoas devem passar por aqui durante os dias de festa”, afirmou o organizador do evento, Jonathan DallAgnol.

O Jacareí Expo Agro 2025 começa nesta sexta-feira (18) e promete reunir mais de 200 mil pessoas ao longo de todo o evento, que contará com shows de estrelas da música sertaneja. De acordo com a organização, o evento movimenta a economia local, gerando centenas de empregos.

A Expo Agro abre nesta sexta-feira (18) com uma noite solidária, reunindo as duplas Gustavo & Matteo e Clayton & Romário. No sábado (19), o astro Luan Santana sobe ao palco, seguido pelo grupo Open Farra.

Na semana seguinte, a programação continua na quinta-feira com Jorge & Mateus (24), em show de despedida do Vale do Paraíba; Felipe & Rodrigo sobem ao palco na sexta(25), em mais uma noite solidária; e o encerramento no sábado com Nattanzinho e o DJ GBR (26).

Além dos shows, a Jacareí Expo Agro oferece rodeios, exposições, mini fazenda (todos os dias), comidas típicas e parque de diversões, em um espaço pensado para todas as idades.

Ingressos