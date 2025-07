‘Vamos deixar ladrão famoso’, diz Chefe do Benefício sobre 'BBB'

Além disso, Alex usa sua visibilidade para divulgar imagens de suspeitos de furto, gravadas pelas câmeras de monitoramento do shopping de importados. Ele tem mais de 12 milhões de seguidores no Instagram e quase 5 milhões no TikTok.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o empresário disse que está tendo “muito ladrão dentro do Busca Busca” e que quer deixar “muito famoso” quem furtar na loja. Ele anunciou que vai dar um voucher de R$ 500, para ser gasto na loja, para quem denunciar ladrão no estabelecimento.

“Se ver quem está roubando, chama a segurança, ele será pego e levado para a delegacia e vou te dar R$ 500 para gastar dentro do Busca Busca. Vamos deixar a loja com ambiente mais gostoso e tranquilo para as compras”, afirmou o empresário.

Além disso, Alex divulga nas redes sociais as imagens de pessoas furtando na loja, o que ele chamou de "Big Brother do Chefe". O sistema de vigilância interna está presente em todas as lojas do shopping.