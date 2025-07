Cão é atacado por pitbull sem focinheira em São José; tutor foge

Um cachorro ficou ferido após ser atacado por um pitbull na manhã de segunda-feira (14), na rua Leonardo da Vinci, no bairro Jardim Oriental, zona sul de São José dos Campos. O boletim de ocorrência foi registrado dois dias depois, na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil.

De acordo com o relato da tutora do animal agredido, Jaqueline Renata Ramiro Santos, o ataque aconteceu em frente ao edifício Santa Mônica. O pitbull, que era conduzido por um homem ainda não identificado, estava sem focinheira no momento da agressão. Após o ocorrido, o tutor do cão deixou o local sem prestar qualquer tipo de auxílio.