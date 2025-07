Homem tenta esfaquear ex e filhos reagem com pedaço de pau em SJC

Um homem de 51 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (17), após tentar esfaquear a ex-esposa em São José dos Campos. O caso aconteceu na rua Rio Paraíba do Sul, no bairro Jardim Pararangaba, na região leste, e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), o agressor atacou a ex-companheira, de 45 anos, com uma faca de aproximadamente 15 cm de lâmina. A mulher sofreu ferimentos e precisou ser encaminhada ao hospital.