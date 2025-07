SJC recebe Feijuca dos Monges em outubro com show de Mumuzinho

São José dos Campos será palco, no dia 11 de outubro, da 9ª edição da Feijuca dos Monges. O evento, considerado um dos mais tradicionais do calendário social e gastronômico do estado, será realizado no Palácio Sunset, das 14h às 00h.

Entre as atrações musicais estão confirmados o cantor Mumuzinho, a cantora Priscilla Coutto, a dupla Thales & Lucas e o DJ Dirceu Pires. O público também poderá aproveitar a feijoada, que será servida entre 14h e 18h.