Saiba o que é ‘BBB do Chefe’ do Busca Busca São José

O empresário Alex Ye, dono da rede Busca Busca em São José dos Campos, lançou nas redes sociais o que chamou de “BBB do Chefe”, uma iniciativa que promete expor publicamente criminosos flagrados furtando produtos em suas lojas. Com mais de 12 milhões de seguidores no Instagram e quase 5 milhões no TikTok, Alex vem usando sua visibilidade para divulgar imagens de suspeitos de furto, gravadas pelas câmeras de monitoramento do shopping de importados.

Nos últimos dias, ele publicou vídeos mostrando dois homens furtando relógios em uma das unidades do Busca Busca. Segundo Alex, qualquer pessoa que for flagrada cometendo furtos terá suas imagens divulgadas nas redes sociais. “Vamos tornar esses ladrões famosos”, afirmou em uma das postagens.