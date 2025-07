Clássico do Vale: veja onde comprar ingressos e os valores

Os valores são de R$ 30 para geral, R$ 50 para social, R$ 90 para cadeira e outros R$ 30 para os visitantes. E os bilhetes para a torcida do Burro da Central são vendidos na Loja do Burro, no Via Vale Garden Shopping, até sábado (19). E os horários são das 10h às 22h até sexta-feira e das 9h às 13h no sábado.

Os ingressos para o Clássico do Vale, entre São José e Taubaté, seguem à venda; o duelo acontece neste domingo (20), a partir das 15h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela sexta rodada da Copa Paulista.

Outro ponto de venda na cidade é na loja Zaz Traz, no Centro. Por lá, as vendas até sexta-feira vão das 10h às 22h. No sábado, das 9h às 13h.

No dia do jogo, continuam as vendas apenas no Joaquinzão, a partir das 11h, na bilheteria principal, e a partir das 12h nas demais bilheterias do estádio. Sócios com mensalidade em dia não pagam ingresso.

Para a torcida visitante, as vendas acontecem na Loja da Águia, até sexta-feira, às 13h, na Rua 7 de setembro. No total, os joseenses terão direito a uma carga de 900 bilhetes.