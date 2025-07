Juninho foi esfaqueado até a morte e teve p3nis decepado

Um homem de 38 anos foi encontrado morto com várias facadas e sinais de mutilação na madrugada de domingo (13), dentro de sua própria casa. A vítima teve o órgão genital totalmente arrancado.

O crime aconteceu em Américo de Campos, no interior de São Paulo. A vítima era conhecida como "Juninho" e foi localizada já sem vida pelas autoridades.