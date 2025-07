BAEP prende casal por tráfico de drogas em São José dos Campos

Um homem e uma mulher foram presos na tarde desta quarta-feira (16) pelo crime de tráfico de drogas no bairro Campos São José, em São José dos Campos. A prisão foi feita por equipes do BAEP (3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia), por volta das 15h.

Durante a ação, os policiais apreenderam cinco tijolos de maconha, um pedaço da mesma droga, um pote contendo maconha, dez invólucros com a substância, além de 20 eppendorfs de cocaína, totalizando 45 gramas. Também foram encontrados um celular, uma balança de precisão, um rádio comunicador, apetrechos para embalar drogas e anotações relacionadas ao tráfico. Ao todo, o peso da maconha somou 2,69 quilos.