Obra antienchente no Campos Elíseos deverá custar R$ 11,8 milhões

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Licitação A obra de macrodrenagem no bairro Campos Elíseos, que sofre com constantes alagamentos em Taubaté, deve custar R$ 11,8 milhões - e não R$ 11,4 milhões, como previsto anteriormente.

Contrato

Caso não haja nova reviravolta nas fases de habilitação e de recurso, a Versatil assinará contrato e terá 12 meses para implantar no bairro um parque alagável, uma bacia de detenção e fazer a substituição da rede de macrodrenagem.

Avenida

A licitação da obra de macrodrenagem na Avenida do Povo, que também sofre com constantes alagamentos, já foi definida: foi vencida pela Land Vale, de Jacareí, por R$ 10,2 milhões - o valor máximo era de R$ 13,6 milhões. A empresa terá nove meses para fazer a duplicação da rede de macrodrenagem e a adequação da rede de microdrenagem.

Convênio

As obras no Campos Elíseos e na Avenida do Povo serão realizadas por meio de um convênio com o governo estadual, que repassará R$ 18,4 milhões via Fehidro (Fundo Estadual dos Recursos Hídricos). O valor restante, de R$ 3,6 milhões, será aportado pela Prefeitura.