Após restauro, veja o que irá funcionar na Vila Santo Aleixo

Entrega

Reaberta nessa quarta-feira (16) após restauro, a Vila Santo Aleixo, em Taubaté, irá funcionar como um novo espaço cultural para o município. O local ficará aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Estrutura

"Dentro da casa funcionam a sala da economia criativa, a sala de apoio turístico, sala de leitura, sala de exposições e a sala de oficinas da escola do trabalho. O jardim é uma atração a parte, com uma ampla área com bancos e árvores. Há uma programação inicial agendada, e novos eventos e ações serão divulgados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa", informou a Prefeitura.