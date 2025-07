São José chega a 80 profissionais do programa Mais Médicos

Médicos

A rede municipal de São José dos Campos irá ampliar o atendimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve com a chegada de sete novos profissionais do programa Mais Médicos, do governo federal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Programa

"Com este acréscimo, a rede passa a contar com 80 médicos participantes do programa, fortalecendo a Estratégia Saúde da Família para garantir mais qualidade e acesso aos serviços", afirmou a Prefeitura.