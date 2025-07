Dois vereadores do PL devem migrar para base aliada a Anderson

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Câmara Vice-presidente municipal do PL, partido que integra a oposição ao governo na Câmara de São José dos Campos, o vereador Lino Bispo tem conversas avançadas para passar a integrar a base aliada ao prefeito Anderson Farias (PSD). O mesmo ocorre com relação a outro vereador do PL, Roberto Chagas.

Conversas

Embora o prefeito tenha tratado a mudança como já confirmada, Lino afirmou ao OVALE nessa quarta-feira (16) que a ida para a base é uma possibilidade, mas que ainda não está sacramentada. Para que isso ocorra, o governo teria que se comprometer a atender pleitos do vereador. "Tivemos uma conversa. Se eles, de fato, resolverem os problemas que nós levamos até a Prefeitura - problemas esses que resolvem, ajudam a vida da população de São José -, nada mais justo do que a gente apoiar projetos do governo. A minha briga é em favor da população".

Pedidos

À coluna, Lino deu exemplos de pedidos feitos à Prefeitura. "Tem duas escolas, uma do Dom Pedro, que é a escola Dom Pedro de Alcântara, a obra daquela escola está parada há quase sete anos. Outra escola ali no Bosque dos Ipes, para 1.000 crianças, está paralisada também. Regularização de alguns bairros na cidade, tipo Rio Comprido, Águas de Canindu, Chácaras Oliveiras, Chácaras Araújo. Se o governo fizer um esforço atender essas demandas, a gente consegue avançar na conversação".

Tratativas

Também em conversa com a coluna, Chagas confirmou que mantém diálogo com o governo para passar a fazer parte da base aliada. "Hoje eu tenho tratativas com o governo, mas não estamos fechados". O vereador também afirmou que a mudança seria uma forma de garantir que as demandas dele sejam executadas pela Prefeitura. "Quem executa os trabalhos é a Prefeitura, não o vereador. A gente precisa executar serviços para a comunidade, a comunidade me cobra".