Homem é preso por violência doméstica e roubo de veículo em SJC

Um homem foi preso na noite de segunda-feira (15) após agredir a ex-namorada e fugir com o carro dela, um Citroen C3, na zona sul de São José dos Campos. A prisão foi feita pela equipe da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Os policiais receberam informações via 190 sobre um desentendimento familiar e, durante o deslocamento, encontraram o veículo que havia sido registrado como roubado poucas horas antes. O suspeito foi abordado próximo ao carro, com a chave do veículo em mãos.