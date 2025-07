São José encara o Ourinhos nesta quinta (17); vitória vale vaga

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O São José Basket visita o Ourinhos na noite desta quinta-feira (17), a partir das 19h30, no ginásio Monstrinho, em Ourinhos, no jogo dois da série melhor de três das quartas de final da LBF (Liga de Basquete Feminino) 2025.

No primeiro jogo, em São José dos Campos, no ginásio do Teatrão, a equipe joseense venceu por 80 a 67, com destaque para a atuação no último quarto. Então, como se trata de melhor de três jogos, a vitória já garante a vaga.

E, mesmo que perca logo mais, o São José ainda terá o terceiro jogo, no dia 19, novamente no Monstrinho, às 19h30, para definir a vaga.

Na primeira fase, o time joseense ficou em quinto lugar no geral, uma posição atrás do Ourinhos. E, nos dois jogos disputados na fase classificatória, perdeu para a adversária de logo mais, com placarem equilibrados.