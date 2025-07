Clientes nos EUA têm 54% dos pedidos de aeronaves da Embraer

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A aviação comercial da Embraer acumula 336 pedidos firmes a entregar de novas aeronaves, sendo 160 do modelo E175 – campeão de vendas nos EUA –, 151 do jato E195-E2 e 25 do E190-E2.

Desse total de aeronaves, os clientes americanos encomendaram 181 unidades, sendo 151 do jato E175, 20 do modelo E195-E2 e 10 do E190-E2.

No final do primeiro trimestre de 2025, a carteira de pedidos da aviação comercial da Embraer totalizava US$ 10 bilhões – R$ 55,8 bilhões na atual cotação do dólar.