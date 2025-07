Jovem de 24 anos morre em acidente de moto no Vale; polícia apura

Um jovem de 24 anos morreu após sofrer um acidente de moto no começo da noite de terça-feira (15), no bairro Castolira, em Pindamonhangaba. A vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Civil, o acidente ocorreu por volta das 18h16, na avenida Doutor Raul Nelson Guaragna, uma das principais vias do bairro. O jovem pilotava uma motocicleta Honda/CG 160 Start, modelo 2024, quando teria perdido o controle do veículo — as circunstâncias ainda serão investigadas.