VÍDEO: Bolsonaro surta em entrevista para CNN e emissora encerra

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve que ser interrompido, na noite de terça-feira (15), após perder o controle durante uma entrevista ao canal de TV CNN Brasil sobre a tentativa de golpe após as eleições de 2022. Bolsonaro é réu no STF (Supremo Tribunal Federal) pela trama golpista.

“Agora querem me prender por tentativa de golpe. Que golpe, p*rra? Que golpe? Sem tropa, sem armas, sem Forças Armadas, com coitados na rua, mulher idosa presa, uma covardia o que fazem com essas pessoas”, disse Bolsonaro, aumentando o tom de voz.

Após essa fala, um jornalista da CNN tentou interromper o ex-presidente, que prosseguiu: “Querem agora justificar e me prender 43 anos de cadeia. Será que as pessoas que estão me julgando não têm o mínimo de consciência?”. Só após, o jornalista conseguiu finalizar a entrevista.

O tom adotado por Bolsonaro com os jornalistas se contrasta com o utilizado pelo ex-presidente diante de Alexandre de Moraes, relator da trama golpista no STF, durante o interrogatório, no último mês. Na ocasião, ao ser questionado por Moraes sobre denúncia feita por ele de que os ministros estariam levando dinheiro nas eleições, Bolsonaro pediu desculpas e afirmou não ter indícios.