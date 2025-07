VALE: Mulher é atropelada e tem o corpo dilacerado na Via Dutra

Uma mulher morreu atropelada na rodovia Presidente Dutra, em Pindamonhangaba, na altura do km 89, na pista sentido Rio de Janeiro, durante a madrugada desta quarta-feira (16). O corpo foi encontrado dilacerado, próximo ao pedágio de Moreira César. Até o momento, a vítima permanece sem identificação.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Civil, a mulher era branca, tinha cabelos pretos e uma tatuagem de lobo no braço direito. Devido à gravidade do impacto, o corpo foi encontrado em pedaços, o que indica um atropelamento em alta velocidade.