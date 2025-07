Empresário é executado com tiro na cabeça no Vale

Segundo informações da Polícia Civil, o autor do disparo seria um homem de 25 anos, identificado após depoimentos de testemunhas. De acordo com os relatos, a motivação do crime teria sido uma discussão entre os dois, antecedida por ligações telefônicas feitas pelo suspeito momentos antes do homicídio.

O empresário Adriano Luiz Izalino, de 44 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça na tarde desta terça-feira (15), dentro de um galpão de sua propriedade, localizado na Rodovia Oswaldo Ortiz Monteiro, no bairro Tuia, em Canas (SP). O crime ocorreu por volta das 14h30 e chocou moradores da região, onde a vítima era conhecida por seu perfil discreto e reservado.

O boletim de ocorrência informa que o acusado chegou ao galpão de bicicleta. Ao se deparar com Izalino, teria efetuado um disparo à queima-roupa, atingindo a cabeça do empresário. A vítima ainda tentou se esquivar, mas foi executada sem chance de defesa. Após o crime, o suspeito fugiu pedalando em direção a Lorena. A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas até o fechamento do boletim, o autor seguia foragido.

Equipes do Instituto de Criminalística de Guaratinguetá estiveram no local para realizar a perícia, junto com policiais civis e o delegado da Delegacia de Investigações Gerais (DIG). O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados exames necroscópico e toxicológico.

Izalino era proprietário do galpão onde foi morto e atuava no setor empresarial de Canas. A Polícia Civil ainda não divulgou o conteúdo das conversas entre ele e o suspeito antes do crime, mas investigações preliminares apontam que a discussão pode ter envolvido questões pessoais e comerciais.