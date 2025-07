Colisão frontal deixa três feridos em rodovia da região

Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate na noite desta terça-feira (15), por volta das 18h45, na Rodovia Rio-Santos (SP-055), nas proximidades do bairro Itamambuca, em Ubatuba, no Litoral Norte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois veículos colidiram frontalmente, deixando três pessoas feridas. Um homem de 39 anos e uma criança de apenas 4 anos sofreram ferimentos leves e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.